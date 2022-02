La seconda stagione di Netflix Love, Death & Robots è stata rilasciata il 14 maggio 2021 e i fan continuano ad aspettare con impazienza il volume III. La speculazione per una terza stagione è iniziata quando il trailer della seconda stagione, pubblicato il 19 aprile 2021, ha annunciato che il vol. 3 sarebbe stato rilasciato nel 2022.

Pubblicato per la prima volta nel 2019 su Netflix, Love, Death & Robots è una serie animata per adulti che segue i temi condivisi dal titolo e ogni episodio è un racconto unico e autonomo. Ha raccolto una popolarità selvaggia e il plauso della critica per la sua animazione e scrittura “cyberpunk”. La serie è stata concepita quando David Fincher (Fight Club) e Tim Miller, co-fondatore di Blur e regista di Deadpool, hanno voluto realizzare un film ispirato alla serie a fumetti Heavy Metal.

Quale può essere una data di rilascio della terza stagione?

Anche se una data di uscita per la terza stagione deve ancora essere annunciata, i produttori Finch e Miller, insieme a Jennifer Yuh Nelson e Jerome Denjean, supervisore degli effetti visivi, hanno affermato che la terza stagione è in corso all’Annecy. Festival Internazionale del Film d’Animazione.

Miller ha confermato che almeno uno scrittore familiare sta tornando nell’intervista, “abbiamo il volume 3 in uscita presto e non potrei essere più eccitato, abbiamo delle grandi storie per le persone, una delle quali già si conosce che è un’altra puntata di quei tre pazzi robot con una storia di John Skalzi”, ha detto.

Nella terza stagione, potremmo aspettarci più episodi degli otto della seconda. La prima stagione includeva diciotto episodi, quindi la bassa quantità della seconda stagione ha lasciato i fan più affammati. A causa della pandemia di COVID-19, la produzione televisiva e cinematografica è diminuita enormemente, il che potrebbe essere il motivo più probabile per avere così pochi episodi nella seconda stagione. Tuttavia, con i volumi due e tre confermati insieme, è possibile che tutti gli episodi non inclusi nella seconda stagione arrivino alla terza. Poiché le prime due stagioni sono state entrambe rilasciate in primavera, la terza stagione dovrebbe essere rilasciata nella primavera del 2022.