Le insidie del web continuano a colpire quotidianamente migliaia di italiani. Sono ancora frequenti da parte dei malintenzionati della rete i tentativi di phishing ai danni dei clienti dei principali istituti di credito presenti nel nostro paese. Anche i correntisti di Intesa Sanpaolo hanno avuto nelle precedenti settimane un’ampia esposizione alle truffe online.

Intesa Sanpaolo, ancora gli hacker all’attacco dei risparmi

Gli hacker hanno messo a punto una strategia oramai vincente contro i clienti di Intesa Sanpaolo. Per mezzo di mail o SMS fasulli, i malintenzionati si fingono operatori della banca ed annunciano ai clienti la possibilità di ricevere ingenti bonifici in automatico sul conto corrente.

La promessa di informazioni aggiuntive, spinge ovviamente i clienti a cliccare su una serie di link in allegato a queste comunicazioni. Come prevedibile, tutti coloro che decidono di cliccare su tal genere di comunicazioni, mettono a rischio la propria sicurezza.

In primo luogo, per gli utenti Intesa Sanpaolo potrebbero esserci pericolo per la condivisione delle informazioni riservate. Non sono rari, in tal senso, gli episodi relativi a furti d’identità segnalati nelle precedenti settimane.

Ulteriore evenienza da tenere sempre ben presente è l’attivazione dei servizi a pagamento legati al proprio profilo tariffario di TIM, Vodafone e WindTre.

Come naturale, infine, il rischio maggiore resta quello vincolato ai propri risparmi. Sempre per mezzo di queste comunicazioni gli hacker cercano di impossessarsi dei dati per l’home banking dei clienti di Intesa Sanpaolo. Proprio attraverso questi dati, i cybercriminali potrebbero rubare ingenti quantità di soldi da conto in pochi minuti.