Iliad ha finalmente lanciato in tutta Italia la sua prima tariffa per la telefonia fissa. Gli utenti del provider inglese proprio a partire da questo mese di Febbraio avranno la possibilità di attivare un ticket per la Fibra ottica.

Sempre nel mese di Febbraio, Iliad ha confermato nei suoi listini per la telefonia mobile la classica iniziativa, Giga 120. La ricaricabile in questione prevede un canone mensile dal valore di 9,99 euro ogni trenta giorni con un pacchetto fissato in consumi illimitati verso tutti per chiamate ed SMS più 120 Giga da utilizzare per navigare in internet.