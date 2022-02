Alla fine del 1480, Leonardo da Vinci abbozzò un progetto per un elicottero monoposto azionato da una “vite aerea“. Ma il progetto non fù mai messo in atto, e quindi non si è mai scoperto se l’inventore italiano avesse ragione. Ma ora sappiamo la risposta.

A partire dal 2019, un team di ingegneri dell’Università del Maryland ha progettato e testato la tecnologia di Leonardo come parte di un concorso. Poi, nell’ultimo anno e mezzo, il membro del team Austin Prete ha costruito Crimson Spin, un drone senza pilota utilizzando il design simile a una vite di Da Vinci, e lo ha pilotato per diversi viaggi.

“Sono rimasto assolutamente sorpreso che abbia funzionato“, ha detto Prete, uno studente laureato nel dipartimento di ingegneria aerospaziale dell’università che ha costruito l’aereo per il suo master. Lui e altri membri del team erano inizialmente scettici, ma sono diventati più entusiasti del design di Da Vinci dopo che alcune simulazioni al computer e prototipi di viti stampati in 3D hanno mostrato tendenze promettenti.

Leonardo aveva ragione

Ha presentato i suoi risultati alla conferenza Transformative Vertical Flight 2022 a San Jose, in California, la scorsa settimana.

Il progetto è un buon esempio di come la tecnologia attuale si stia discostando dal design convenzionale di aeroplani ed elicotteri, anche se è altamente improbabile che un cavatappi volante del XV secolo consegnerà presto un pacchetto Amazon.

La conferenza ha caratterizzato una collezione di aerei esotici che possono decollare verticalmente come un elicottero, quindi volare orizzontalmente come un aeroplano. Compagnie come Kitty Hawk, Airbus, Transcend Air e Jaunt sperano di rivoluzionare le spedizioni e di portare in giro le persone sugli aerotaxi.

Sebbene Prete abbia costruito solo un piccolo drone, la tecnologia potrebbe funzionare con un aereo abbastanza grande da trasportare un essere umano. “Credo che dovrebbe essere in grado di volare abbastanza bene“, ha detto.