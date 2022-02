Negli scorsi giorni l’operatore virtuale ho.Mobile ha deciso di prorogare la propria iniziativa denominata Porta tutti in ho. fino a metà 2022. Anche dopo il cambio di scadenza continuano a essere disponibili entrambe le modalità, denominate ho. Tanti Amici 2.0 e ho. Ambassador.

Inizialmente, Porta tutti in ho. era stata lanciata dal 21 Ottobre 2021 al 31 Gennaio 2022. Adesso, secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali delle due modalità, la scadenza è stata spostata al 30 Giugno 2022 salvo ulteriori cambiamenti. Ricordiamoci insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile proroga Porta tutti in ho

Per aderire all’iniziativa Porta tutti in ho., i clienti invitati possono attivare la nuova SIM ho. Mobile esclusivamente online, con consegna a domicilio oppure con prenotazione sul sito ufficiale e ritiro e pagamento nelle edicole convenzionate. Con entrambe le modalità ho. Tanti Amici 2.0 e ho. Ambassador, è fondamentale che il cliente invitato effettui il primo rinnovo mensile della propria offerta. A questo proposito, l’operatore virtuale precisa che qualora l’invitato decida di passare dall’offerta appena attivata ad un’altra offerta ho. Mobile, il relativo primo rinnovo verrà posticipato al mese successivo, in base alla data di cambio offerta.

Con la modalità ho. Tanti Amici 2.0, i già clienti possono invitare fino a 10 amici, ricevendo una ricarica omaggio di 5 euro per ogni amico che passa a ho. Mobile. In questo modo, ogni cliente può ottenere fino a 50 euro di ricariche, mentre per ogni invitato è prevista una singola ricarica omaggio pari a 5 euro. Si specifica inoltre che se il cliente riesce a ottenere 50 euro di ricariche tramite ho. Tanti Amici 2.0 (portando quindi 10 amici), riceverà un’ulteriore ricarica di 50 euro, per un totale di 100 euro in ricariche omaggio.

Per quanto riguarda ho. Ambassador, in questo caso è possibile invitare fino a 30 amici, ricevendo un buono Amazon di 50 euro per ogni 10 amici che passano a ho. Mobile. Con questa modalità, ciascun cliente dell’operatore può ottenere fino a 150 euro di buoni sconto, mentre ad ogni invitato viene erogata una ricarica omaggio di 5 euro. Per partecipare a ho. Ambassador, il cliente ho. Mobile deve creare il suo nickname o hashtag dedicato da inviare ai propri amici. Fatto ciò, i clienti invitati dovranno utilizzare il referral in questione per attivare una nuova SIM ho. Mobile. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.