Sui social si parla di un progetto che Apple avrebbe in cantiere, delle Fedi nuziali Smart per sposi tecnologici.

Verità o bufala: una nuova idea che piace ai fans

La vicenda nasce da un post comparso su Facebook, e proviene da una pagina spagnola: Hospital de la pareja.

Apple ci ha sempre abituato a prodotti innovativi, ed anche in questo caso potrebbe stupirci con una trovata geniale.

Circola in rete la foto degli anelli, in colorazione argento e nera con logo centrale Apple azzurro.

Le Fedi Smart avrebbero la funzione di GPS, collegabili allo smartphone, che tramite l’app sarebbe in grado di rivelare la posizione del partner, tenendo anche un cronologia dei luoghi visitati.

Inoltre avrebbero la possibilità di fornire i dati sulla salute, come battito cardiaco, sudorazione, ed altri parametri ad entrambi i coniugi.

Qualora si decidesse poi di estrarsi l’anello, verrebbe istantaneamente inviata una notifica per avvisare la nostra meta che l’anello è offline o spento.

C’è chi pensa che più di un anello, che sancisce l’amore della coppia, gli Apple Ring diverrebbero un metodo di stalking, non si potrebbe dire nemmeno una mezza bugia su dove siamo stati, magari a comprare un bel regalo per fare una gradita sorpresa.

Insomma, se per alcuni potrebbe essere un bella idea per altri potrebbe rivelarsi al pari di un braccialetto elettronico per gli arresti domiciliari, dove il secondino è nostra moglie o nostro marito.

Fedi nuziali Apple: un idea Fan-made?

Sui social rimbalzano i post di tanti utenti entusiasti, che sarebbero disposti ad acquistarle subito, come spesso succede con ogni novità di Apple.

Al momento da Cupertino non sono arrivate dichiarazioni in merito.

Il dubbio che si tratta di una notizia fan-made, piuttosto che di una indiscrezione fuoriuscita dagli addetti ai lavori, è alta.

Non ci resta che attendere per vedere quali sorprese Apple ha in serbo per noi, nella speranza che gli Smart-Ring non costino di più degli anelli in oro vero.

