Con il volantino Euronics gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale decisamente interessante, condita con prezzi molto più bassi del normale, pronti a far risparmiare sull’acquisto di prodotti legati alla telefonia mobile, e non solo.

Tutti gli ordini, come spesso accade parlando di Euronics, devono necessariamente essere completati in esclusiva nei singoli punti vendita, prestando particolare attenzione alla localizzazione degli stessi. Dovete ricordare, infatti, che potrebbero presentare delle piccole differenze in relazione alla regione di appartenenza. Oltre a questo, coloro che spenderanno più di 199 euro, potranno inoltre richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Euronics: nuovi sconti e prezzi sempre più economici per tutti

Euronics pare essere inarrestabile, grazie alla presenza di un volantino pieno di occasioni e con il quale spendere poco è davvero molto semplice. Sfogliandone le pagine, infatti, si scovano innumerevoli occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, come ad esempio uno smartphone relativamente economico, quale è lo Xiaomi Mi 11 Lite. Il prodotto viene oggi commercializzato alla modica cifra di 299 euro, ed è considerato da molti come uno dei migliori della propria fascia, data la presenza di display AMOLED, processore octa-core, e sensore fotografico principale da 64 megapixel.

Molto buoni sono anche gli sconti legati alle altre categorie merceologiche, come un TV LED LG da 45 pollici, a soli 699 euro, per citarne uno. I dettagli del volantino vengono raccolti come al solito al link inserito qui, in modo da poter approfondire tutti gli sconti.