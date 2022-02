Il risparmio da Esselunga è cosa assolutamente certa, data infatti la presenza di un elevato quantitativo di sconti speciali, interamente applicati sui prodotti più in voga nel periodo, con i quali gli utenti potranno confrontarsi per avere la massima qualità, al giusto prezzo finale di vendita.

Per godere delle medesime riduzioni, è bene ricordare che gli acquisti dovranno necessariamente essere completati in esclusiva nei singoli punti vendita in Italia, senza avere minimamente la possibilità di affidarsi all’online, ovvero al sito ufficiale di Esselunga. Tutti i prodotti sono ad ogni modo commercializzati con la solita garanzia della durata di 2 anni, pronta a coprire tutti gli eventuali difetti di fabbrica riscontrati.

Aprite questo canale Telegram per essere sicuri di ricevere gratis i codici sconto Amazon e tantissime offerte.

Esselunga: le nuove offerte sono da urlo

La nuova campagna promozionale di Esselunga è assolutamente meravigliosa, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di mettere le mani su un incredibile Oppo Find X3 Lite, pagandolo soli 299 euro, con alle spalle una scheda tecnica di assoluto rispetto, e le classiche condizioni di vendita: garanzia di 24 mesi e no brand.

La sua scheda tecnica è davvero quella di uno smartphone di alto livello, infatti parla di un display AMOLED da oltre 6,4 pollici di diagonale, affiancato dal processore Snapdragon 765G, senza dimenticarsi delle 4 fotocamere posteriori (di cui la principale è da ben 64 megapixel), passando anche la batteria da 4300mAh, e ben 8GB di RAM. Se volete conoscerlo e scoprirlo da vicino, ricordatevi di aprire subito le pagine che trovate nell’articolo.