Il razzo di Elon Musk lanciato nel 2015 dopo aver percorso un orbità caotica per alcuni anni si schianterà sulla luna.

Perché questo razzo si trova in orbita?

Nel 2015 Falcon 9 di space X decolla dalla terra per portare in orbita un satellite: il Deep Space Climate Observatory, utilizzato per l’osservare il tempo meteorologico dallo spazio.

Compiuta la sua missione ha iniziato ad assumere un orbita caotica con diversi passaggi ravvicinati alla luna.

La traiettoria del Falcon 9, in parte, risulta difficile da calcolare a causa delle variazioni di spinta dovute alla luce solare. Contando l’imprevedibilità della parabola, il compito di effettuare previsione accurata diventa arduo.

Dove si schianterà il razzo di Elon Musk?

Bill Gray astronomo che si occupa di monitoraggio di detriti spaziali da oltra 15 anni ha commentato: ”Il Falcon ha sorvolato la luna il 5 gennaio in maniera ravvicinata. Parrebbe essere la prima volta che della spazzatura spaziale colpisce la luna in maniera involontaria o almeno la prima di cui io sia a conoscenza”.

Non tutti sono in accordo con le parole di Bill Gray, infatti l’astronomo Jonathan McDowell ribatte affermando che negli anni delle prime missioni spaziali ed anche successivamente ci sono stati decine e decine di oggetti di cui abbiamo perso le tracce. Presumibilmente, senza che noi ce ne accorgessimo, potrebbero essere collisi con la luna.

Lo schianto del razzo dovrebbe avvenire di preciso il 4 marzo sul lato oscuro della luna all’altezza dell’equatore. L’impatto potrebbe essere violento vista la velocità di circa 9200 km orari.

Per il momento Elon Musk non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla spazzatura spaziale che urgerebbe di una regolamentazione. In passato ci sono stati satelliti danneggiati da detriti in orbita che viaggiano a grandi velocità.

Chissà se Yutu, il rover lunare di produzione cinese che fa parte della missione Chang’e 3, che in questo momento si trova proprio sul lato nascosto, riuscirà a catturare qualche immagine dello schianto