Il volantino proposto da Carrefour nel corso del mese di Febbraio, riserva piacevoli sorprese a tutti coloro che stavano aspettando il momento giusto per ricorrere all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia, anche eventualmente uno smartphone.

I prezzi sono bassissimi, ma è bene ricordare che vengono applicati in esclusiva nei singoli punti vendita, al momento difatti non è possibile pensare di acquistare i medesimi prodotti, recandosi sul sito ufficiale di Carrefour. In parallelo, tutti sono distribuiti con la solita garanzia di 24 mesi, la quale è perfetta per la riparazione gratuita dei difetti di fabbrica, a cui si aggiunge anche la variante no brand, nel momento in cui si volessero aggiornamenti tempestivi.

Scoprite subito i migliori codici sconto Amazon, vi attendono gratis sul canale Telegram di TecnoAndroid interamente dedicato.

Carrefour: le occasioni ei migliori prezzi per tutti

Svelati da Carrefour i nuovi sconti da impazzire per tutti gli utenti, arrivano difatti prodotti sempre più economici con prezzi bassi, anche sulla telefonia mobile. L’azienda vuole cercare di convincere gli amanti del brand Apple, ad acquistare il nuovo modello nei propri negozi, per questo motivo ha lanciato lo sconto su iPhone 13, portandolo a 1059 euro, nella sua variante da 128GB di memoria interna. Sempre restando entro l’egida della medesima azienda, sarà possibile ridurre le pretese al massimo, puntando su Apple iPhone X, con una spesa finale di soli 369 euro (attenzione però, è un ricondizionato).

Tutti gli altri sconti sono mirati su prodotti con sistema operativo Android, in particolare parliamo di Oppo A74, Alcatel 1Se, galaxy A32, Redmi Note 10 5G o anche TCL 20SE e Xiaomi Redmi 9At. I dettagli del volantino li trovate qui.