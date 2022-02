Il volantino Bennet vuole tagliare definitivamente fuori le dirette concorrenti dalla corsa al miglior rivenditore di elettronica, presentando al pubblico una campagna promozionale permeata di sconti pazzeschi, e di prezzi sempre più bassi.

Tutti gli acquisti potranno necessariamente essere completati in esclusiva solo nei punti vendita fisici, ricordando comunque che i vari prodotti vengono commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, la quale è perfetta per coprire ogni difetto di fabbrica. Oltre a questo, è bene sottolineare la possibilità di godere della variante no brand, nel caso in cui si parli di telefonia mobile, in modo da essere sicuri di ricevere aggiornamenti più tempestivi.

Bennet: le offerte che nessuno si aspettava

Bennet apre le porte dei propri negozi ad un volantino con il quale gli utenti possono davvero pensare di acquistare un top di gamma, quale può essere l’Apple iPhone 13, pagandolo solamente 879 euro. Il prezzo appare ancora elevato, sebbene comunque dobbiate considerare trattarsi di un best buy di recente pubblicazione, uno dei più importanti modelli di tecnologia del 2022.

In alternativa consigliamo l’acquisto di un dispositivo decisamente economico, stiamo parlando del Samsung galaxy A12, il cui prezzo finale viene proposto a soli 179 euro, ritenuto sicuramente uno dei più interessanti e dal miglior rapporto qualità/prezzo dell’ultimo periodo. Tutte le nuove offerte del volantino Bennet sono state raccolte per comodità al seguente link, in modo da avere la possibilità di conoscere da vicino gli sconti, riuscendo nel contempo a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, prima di recarsi in negozio.