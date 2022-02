Android Auto non ha mai avuto l’interfaccia migliore, proprio per questo sembra che Google abbia deciso di rinnovare il look di tutta l’interfaccia.

Le immagini della nuova interfaccia utente, nome in codice “coolwalk“, sono emerse su Reddit e Android World, mostrando alcune modifiche piuttosto evidenti all’aspetto di Android Auto. Più precisamente, sembrano esserci anche alcune nuove interessanti funzionalità in arrivo per la modalità viaggio.

È sparito il dock nella parte inferiore dello schermo, dove erano pozionati i controlli di riproduzione della musica. Invece, c’è una barra degli strumenti dedicata, dove viene mostrata la capacità della batteria e la potenza del segnale cellulare, un’icona per le notifiche e un microfono dell’Assistente Google. C’è anche quello che sembra un pulsante della schermata iniziale ma sembra anche attivare widget come il meteo e la riproduzione musicale.

Cambia anche l’approccio durante il viaggio

Sembra che Android Auto abbia apportato modifiche al modo in cui si comporta quando la navigazione è in esecuzione. Non solo la barra in basso mostra alcune informazioni di navigazione quando la mappa non è aperta, ma il menu dei widget ti consente di fare altre cose mentre viene mostrata una piccola parte della mappa.

È stata anche rivelata una nuova funzione di trasmissione che sembra condividere il display del telefono sullo schermo dell’auto. Potrebbe essere utile se devi fare qualcosa che Android Auto o Google Assistant non supportano.

La possibilità di rifiutare le chiamate con un SMS è stata individuata anche da Android World. In questo modo, puoi ignorare le chiamate e informare le persone che stai guidando con la semplice pressione di un pulsante. Sarà interessante vedere se questa funzione può inviare un messaggio di testo preimpostato o se bisognerà dettare il testo all’Assistente Google.

Non si sa quando questa nuova versione di Android Auto potrebbe essere lanciata, soprattutto perché non è stata confermata da Google. Non ci sono aggiornamenti o APK che puoi installare per ottenere la nuova interfaccia al momento.

Molti pensano che per via del fatto che queste modifiche sono state trovate nel codice dell’app Google Play Services, non dovremmo aspettare troppo a lungo per ricevere l’aggiornamento.