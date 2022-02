Negli ultimi due mesi il team del colosso Google non ha di certo nascosto di avere dei grandi progetti per il suo Android Auto. Tra tutte le novità in arrivo è presente anche un’interfaccia utente ridisegnata, il cui nome in codice è CoolWalk.

Sembrerebbe quindi che il colosso di Mountain View abbia iniziato a rilasciare questa sua nuova interfaccia per i primi utenti e ciò significa che probabilmente nel corso delle prossime settimane la sua disponibilità andrà via via espandendosi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Android Auto: Google ha in mente due belle novità

A caratterizzare questa nuova funzione appunto chiamata Coolwalk troviamo uno schermo diviso che rende Android Auto un po’ più flessibile per gli utenti: da un lato c’è l’applicazione Google Maps e dall’altro trovano posto un lettore multimediale e le ultime notifiche. Un’altra novità in arrivo su Android Auto è rappresentata dalla possibilità di effettuare il mirroring dello schermo dello smartphone sull’infotainment del veicolo.

Al momento non vi sono dettagli precisi sul suo funzionamento ma probabilmente tale feature non consentirà agli utenti di visualizzare sullo schermo del veicolo contenuti protetti da copyright, come ad esempio un film o un episodio di una serie TV di Netflix.

Allo stato attuale non vi sono informazioni precise su quando il team di Google potrebbe rilasciare queste novità per tutti gli utenti Android Auto ma è probabile che l’attesa non sia destiana a protrarsi molto a lungo. C’è da riconoscere al team di Android Auto il merito di essersi impegnato molto negli ultimi tempi per migliorare la piattaforma e uno degli esempi più recenti è rappresentato dalla risoluzione del bug che impediva la visualizzazione dei messaggi in arrivo con Android 12.