Una nuova lista di giochi gratis è stata resa nota da Microsoft per gli utenti XBox facenti parte del programma Games with Gold. Febbraio è il mese giusto per mettere le mani su nuovi titoli giocabili ad alto gradimento. L’elenco è interessante sia per coloro che sono passati alla nuova generazione di console che per i vecchi fedelissimi del circuito One. Ecco cosa si può scaricare a costo zero.

XBox regala questi giochi Gratis

L’appuntamento arriva puntuale come ogni mese ed a partire da oggi concede titoli iconici della console. Sia gli utenti XBox Series X/S sia quelli XBox One possono contare sul supporto a nuovi giochi gratuiti da scaricare ed usare a tempo indeterminato con il proprio abbonamento.

Dopo un mese di Gennaio che ha concesso Aground e Space Invaders è arrivato il momento di passare oltre con questi titoli aggiuntivi:

Broken Sword 5: The Serpent’s Curse : disponibile dal 1 al 28 febbraio

Aerial_Knight’s Never Yield: disponibile dal 16 al 15 marzo

Hydrophobia: disponibile dal 1 al 15 febbraio

Band of Bugs : disponibile dal 16 al 28 febbraio

Sono state indicate le date di disponibilità con Broken Sword 5 ispirato alle avventure di Indiana Jones ed Aerial_Knight’s Never Yield che ci catapulterà in caotici mondi di gioco. Hydrophobia è ambientato in un contesto di città galleggianti che ci vedrà impegnati in qualità di ingegneri contro un attacco terroristico. L’ultimo è Band of Bugs, ottimo per superare la paura degli insetti.

Il download di questi giochi richiede spazio sufficiente su hard disk e naturalmente un abbonamento al servizio Games with Gold attivo o al servizio Game Pass Ultimate. Vi lasciamo con il video.