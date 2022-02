La migliore offerta WindTre attualmente presente in listino costa soltanto 8,99 euro al mese ed è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da Iliad o MVNO. Il suo nome è WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay e si tratta di una tariffa operator attack appartenente al pacchetto di offerte GO.

WindTre GO: ecco l’offerta più conveniente di sempre!

La WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay è una delle offerte più convenienti per il suo rapporto tra i contenuti previsti e il costo necessario per il rinnovo. Ogni mese richiede infatti una spesa di soli 8,99 euro che permette di usufruire dei seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione

In più sono inclusi i seguenti servizi aggiuntivi:

il servizio di segreteria telefonica

la navigazione hotspot

l’SMS di ricevuta di ritorno

il servizio Ti ho cercato

L’attivazione dell’offerta WindTre GO può essere effettuata attraverso il sito ufficiale del gestore da tutti i clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

La WindTre GO 150 Flash + Digital è online in modalità Easy Pay. I nuovi clienti, dunque, dovranno affrontare le spese previste tramite una delle modalità di pagamento indicate dal gestore. Nel caso in cui si desideri sostenere il costo di rinnovo esclusivamente tramite credito residuo sarà possibile optare per una delle ulteriori offerte presenti in listino, disponibili a partire da soli 7,99 euro al mese.