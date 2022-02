La prima parte di questo 2022 potrebbe presentare una serie di grandi novità in casa WhatsApp. La chat di messaggistica istantanea, mai come nelle ultime settimane, ha previsto interessanti novità per tutti i suoi clienti. Gli sviluppatori, in tal senso, hanno lanciato upgrade tanto per le note audio quanto per l’invio delle foto.

WhatsApp, il prossimo upgrade per le videochiamate nel 2022

Gli aggiornamenti servono a WhatsApp per fronteggiare le rivalità sempre crescenti di Telegram e Signal. Al tempo stesso, la piattaforma di messaggistica istantanea deve vedersela anche con altri servizi come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. Propri servizi stanno accumulando un ampio bacino di utenti, grazie alla funzione delle riunioni a distanza.

Con le attività di smart working, ma anche con le attività di didattica online milioni di persone scelgono ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. Per questa ragione, gli sviluppatori di WhatsApp stanno ora pensando ad un ulteriore upgrade.

Nel corso delle prossime settimane, la piattaforma di messaggistica dovrebbe modificare in maniera radicale il suo assetto delle videochiamate. Grazie all’ausilio dell’estensione WhatsApp Web, gli utenti avranno la possibilità di comunicare in videochiamate con un numero più ampio di contatti ed avranno anche la funzione per la condivisone degli spazi di lavoro.

Un simile aggiornamento di WhatsApp sarebbe di rilevante importanza per tenere il passo delle piattaforme che si stanno specializzando proprio sulle funzioni per le riunioni a distanza. Al tempo stesso, la chat rilancerebbe la sua popolarità nei confronti di servizi come Telegram e Signal. Novità a riguardo potrebbero arrivare già nel giro di poche settimane.