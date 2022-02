WhatsApp: rubati migliaia di account a gennaio, ecco il trucco shock

Non si discute di altro durante gli ultimi anni, almeno quando si parla di applicazioni legati al mondo del web: gli utenti hanno paura. Tale timore proviene dal fatto di poter essere spiati o addirittura derubati dei propri dati, magari tramite applicazione super sicure come WhatsApp.

Sebbene il colosso abbia durante gli ultimi anni implementato sistemi di sicurezza invalicabili per i truffatori, esiste sempre una chance per questi ultimi. Le ultime ore sono state fondamentali per capire che sarebbe stata attuata una nuova truffa. Questa avrebbe preso di mira WhatsApp e i suoi utenti, ma servendosi del codice di verifica per l’accesso a WhatsApp Web. A proferire alcune parole in merito è stata addirittura la polizia di Stato, la quale avrebbe infatti dichiarato di aver scoperto la trappola. Sarebbe anche stato diffuso un comunicato da parte del corpo delle Forze dell’Ordine.

WhatsApp sta portando tante novità ma nel frattempo ecco la truffa: il comunicato della polizia di Stato

“Per attivare l’App di messaggistica Whatsapp sul proprio smartphone – si legge sul profilo Facebook del Commissariato di PS Online – è necessario inserire uncodice che viene inviato tramite SMS sul dispositivo. Tramite questa procedura i cybercriminali riescono a far recapitare alla vittima un SMS nel quale viene chiesto l’invio di tale codice facendo apparire come mittente il numero di telefono di un contatto presente in rubrica.

L’invio del codice permette agli stessi di poter attivare un nuovo Whatsapp su un dispositivo diverso ma riferito al numero telefonico della vittima prescelta che, di fatto, ne perde la “proprietà”.”