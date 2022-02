WhatsApp: in questo modo potete controllare il vostro partner

Iniziamo aprendo questo enorme capitolo citando l’articolo 15: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge“. Dopodiché vi sveliamo un trucchetto per spiare il vostro partner (o qualsiasi altra persona) tramite Whatsapp. Come? Continuate a leggere e lo scoprirete!

Whatsapp: come si può spiare una persona con un’app?

Ebbene sì, se avete qualche conto in sospeso o qualcosa proprio non vi quadra, è arrivato il momento di mettersi all’opera (ma sempre con discrezione). Esiste un modo per “seguire” un utente in ogni suo movimento, permettendoci di vedere tutte le volte in cui si connette e si disconnette da Whatsapp. Dapprima è necessario scaricare l’app, che prende il nome di Whats Tracker, e presente su ogni tipo di smartphone dotato di una connessione ad internet.

Ecco quindi che arriva la soluzione che potrebbe fare la gioia di tutti i partner sospettosi e gelosi. Come fare per spiare il proprio partner? Come dicevamo, non è possibile leggere le conversazioni delle chat, e questo ci mancherebbe, del resto non è detto che la persona sospetta debba avere solo chat di questo tipo, quindi andare a sbirciare anche su altre questioni sue private sarebbe senza dubbio una violazione della privacy. Ecco però l’app che permette di tracciare tutti i suoi movimenti.

Lo sappiamo, vi aspettavate tutt’altro, ma ci teniamo a ricordare che diffondere corrispondenza privata o leggere conversazioni senza il permesso altrui, è reato. Pertanto è impossibile (ed illegale) trovare un software in grado di andare oltre questo, per fortuna. Inoltre è ben risaputo che Whatsapp si è sempre impegnata al fine di tutelare i suoi utenti impedendo ad app di terze parti di spiare altre persone a loro insaputa.