In Giappone c’è chi si occupa di aiutare le persone, che lo desiderano, a cambiare vita senza lasciare alcuna traccia.

Perché le persone vogliono sparire?

Immaginate di vivere una vita che ogni giorno che passa diventa sempre più stretta e non sapete cosa fare. Magari una nuova relazione, che vi tiene in bilico fra le due parti e non riuscite più a gestirla.

Altri, potrebbero decidere di cambiare aria perché magari hanno vinto alla lotteria e vogliono realizzare sogni e felicità su un isola all’altro capo del mondo.

Potrebbe succedere che abbiate qualcuno che vi minaccia, che attenta alla vostra vita e non riuscite più a continuare a camminare in strada guardandovi costantemente le spalle.

I motivi possono essere vari e disparati, ma la scelta di rivolgersi a un professionista dello “Jouhatsu” ovvero ”Evaporazione”, tradotto letteralmente, connota nelle persone sempre una debolezza data dall’incapacità o impossibilità di risolvere il problema che stanno vivendo.

Giappone: come operano queste aziende?

Sho Hatori, titolare di una di queste particolari attività, ha recentemente rilasciato una intervista rivelando alcuni dettagli delle operazioni.

Si tratta di operazioni segrete, riservate, che si compiono in notturna, una sorta di blitz che potremmo definire quasi da mercenari per preparazione e tecnica.

In questo secolo di avanzamento tecnologico, il nemico numero uno è proprio la tecnologia.

Una delle parti più complesse dello Jouhatsu è proprio evitare tutti quei sistemi di tracciamento che inconsciamente utilizziamo come Smartphone, prelievi bancomat e pagamenti elettronici.

L’azienda si occupa di tutti gli aspetti burocratici e pratici: procura una casa nella nuova località al proprio cliente e se necessario anche un auto, fornisce nuove carte e conti correnti, organizza il trasporto ed eventuali tratte aeree con jet privati.

Un piano organizzato nei minimi dettagli, sicuramente complesso da attuare senza una azienda qualificata. Al momento non sono trapelate indiscrezioni sui prezzi del servizio.