Il gruppo Volkswagen ha affermato di aver raggiunto l’obiettivo legale europeo per le emissioni di CO2 per il 2021, aiutato dalla sua spinta ai veicoli elettrici.

Il gruppo, che comprende i marchi VW, Audi, Porsche, Skoda e Seat, ha raggiunto emissioni medie di CO2 di 118,5 grammi per km nel 2021 per la sua nuova flotta di autovetture vendute nell’UE, ha affermato lunedì la casa automobilistica in una dichiarazione.

La cifra era di circa il 2% inferiore all’obiettivo legale fissato per il Gruppo VW dall’UE come parte dei suoi obiettivi per affrontare il cambiamento climatico. Il totale non include le emissioni di CO2 di Bentley e Lamborghini, che non rientrano nell’obiettivo del gruppo a causa dei loro bassi volumi.

VW ha affermato che la cifra sulle emissioni si basa su dati preliminari e la conferma finale da parte della Commissione europea è prevista in un secondo momento.

Le vendite di gruppo di veicoli elettrificati, comprese auto completamente elettriche e ibride, sono aumentate del 64% a 472.300 in Europa lo scorso anno, ha affermato la casa automobilistica.

Le auto elettriche vendute di piu’

Le vendite di auto completamente elettriche come VW ID3 e ID4, Cupra Born, Audi Q4 e-tron e Porsche Taycan, hanno aiutato il gruppo a raggiungere l’obiettivo di CO2.

La percentuale di veicoli elettrici a batteria e ibridi plug-in venduti dal gruppo è salita al 17% del totale delle consegne lo scorso anno dal 10% nel 2020.

“La nostra strategia sulle vendite di auto ha preso una curca positiva significativa l’anno scorso,questo ci ha aiutato a ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 della flotta e raggiungere l’obiettivo dell’UE“, ha affermato Christian Dahlheim, capo delle vendite del gruppo.

In un comunicato separato, il marchio VW ha affermato che le sue emissioni medie di CO2 sono state di 113 g/km l’anno scorso, al di sotto del suo obiettivo UE di 119 g/km.

Audi ha affermato di aver superato il suo obiettivo con un valore di 122 g/km, al di sotto del suo valore target legalmente richiesto di 129 g/km.

BMW e Daimler hanno affermato che i dati preliminari hanno mostrato di aver raggiunto anche gli obiettivi europei sulle emissioni, ma nessuno dei due ha ancora rilasciato cifre specifiche.