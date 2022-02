Le nuove promozioni lanciate nel periodo da Trony, permettono un risparmio importante, indipendentemente dal prodotto che l’utente decide di acquistare, o di aggiungere direttamente al proprio carrello, sebbene risulti essere costretto a recarsi personalmente in negozio.

Dovete sapere, infatti, che la corrente campagna promozionale è disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita, non sul sito ufficiale o comunque da altre parti sul territori. I prodotti sono distribuiti con una garanzia legale della durata di 24 mesi, e possono anche essere acquistati con rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero, al superamento della soglia dei 199 euro.

Trony: le nuove occasioni sono incredibili

Il meccanismo che regola la campagna promozionale di Trony, è uno dei migliori, proprio perché lascia all’utente la più ampia libertà di scelta, spaziando nelle più svariate categorie merceologiche. L’iter da seguire non potrebbe essere più semplice, basterà infatti recarsi in negozio, acquistando tutto ciò che più si desidera.

Fatto questo, nel momento in cui si giungerà poi in cassa, si avrà diritto a ricevere uno sconto fisso del valore prestabilito. Ricordatevi che la riduzione sarà immediata, verrà applicata all’istante, e non in un secondo momento; il taglio da superare sarà di 300, 600, 1200, 2400 o 4600 euro, per godere di uno sconto di 30, 100, 250, 550 o anche 1200 euro. Quanto indicato non è cumulabile, ovvero sarà possibile fruire di una sola riduzione; per conoscere da vicino il volantino, ricordatevi comunque di aprire il prima possibile il link diretto al sito ufficiale.