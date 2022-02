Sky cerca in ogni modo di non perdere terreno nel campo delle tv a pagamento. Il servizio satellitare, a differenza degli scorsi anni, deve affrontare uno scenario del tutto inedito, ossia la mancanza dei diritti per la Serie A. Tutte le partite del massimo campionato calcistico anche nel 2022 saranno disponibili solo su DAZN.

Sky, le grandi offerte smart per il 2022

L’assenza della Serie A ha portato ad un completo riassetto delle offerte e della politica commerciale di Sky. Ora gli abbonati, infatti, potranno accedere a promozioni con costi da vero ribasso.

Un costo d’occasione è ad esempio previsto per tutti i clienti che desiderano attivare il ticket Calcio. In questa circostanza, gli utenti dovranno pagare un canone mensile dal valore di soli 5 euro ogni trenta gironi. Un’occasione è disponibile inoltre per coloro che hanno formalizzato la loro iscrizione al servizio Extra. Per i già abbonati a Sky, questo ticket può essere a costo zero per ben tre mesi.

I costi di Sky sono da vero ribasso, anche per quanto concerne il ticket più allettante, quello dello Sport. In questa circostanza, il pacchetto con tutte le partite della Champions League insieme ad altre esclusive come tennis, Formula 1, motomondiale ed NBA avrà un prezzo mensile dal valore di 16,90 euro.

I nuovi listini smart di Sky riguardano anche altri ticket con quello legato al Cinema, con nuovo prezzo di 10,90 euro o come quello legato all’Intrattenimento con nuovo prezzo di 14,90 euro. Per tutti i nuovi clienti anche il decoder Sky Q sarà disponibile a costo zero.