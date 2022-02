In Finlandia si fa spazio la tecnologia tra i banchi di scuola, ora gli studenti utilizzano i tablet per la formazione.

Un modello di scuola per l’Europa

Recentemente il modello scolastico finlandese è stato incoronato come miglior metodo didattico Europeo.

La scuola inizia a 7 anni di età e si basa su elementi che contraddistinguono la base del suo successo in chiave moderna.

Le lezioni si svolgono dal lunedì al giovedì per 8 ore mentre il venerdì terminano alle 13.

Il sabato e la domenica sono dedicati alla famiglia e alle relazioni sociali con gli amici.

I compiti sono eseguiti in classe permettendo una volta concluse le lezioni di svolgere altre attività.

Una peculiarità del sistema finlandese si basa sulla divisione degli alunni per capacità e orientamento verso le materie dove ottengono migliori risultati. Questo metodo a differenza dell’Italia consente di non dover livellare basilarmente le potenzialità degli alunni.

Finlandia: dai libri ai Tablet

Spesso argomento di dibattito e preoccupazione tra i genitori, lo zaino di scuola carico di libri. I ragazzi in alcune situazioni si ritrovano uno zaino dal peso eccessivo, fatto di libri, quaderni e strumenti per le varie materie tecniche.

Un peso che in Finlandia si è voluto eliminare in due modi: il primo attraverso i tablet e il secondo facendo i compiti a scuola, avendo tutti gli strumenti disponibili in loco.

I tablet acquistati e distribuiti gratuitamente dallo stato, contengono tutti i testi formativi utili per le lezioni e gli esercizi.

Più generalmente tutto il sistema scolastico del paese è Total free come le mense, dove il cibo è di qualità e variegato.

Anche in Italia stiamo assistendo alla nascita delle scuole ”Zaino Free” e si spera in miglioramenti generalizzati, con i giusti investimenti.

La strada per eguagliare la Finlandia è ancora lontana, tuttavia noi abbiamo i banchi a rotelle.