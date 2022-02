Le case automobilistiche dovranno tenere conto dell’aumento del costo del litio, un metallo fondamentale per la costruzione delle batterie elettriche usate per le auto. Il prezzo del litio è aumentato di oltre il 400% nell’ultimo anno.

Se riesci a immaginare la tavola periodica degli elementi, è proprio nell’angolo in alto a sinistra, sotto l’idrogeno. La leggerezza del litio lo aiuta anche ad immagazzinare molta energia: per questo motivo e’ utile per le reazioni elettroniche.

“Quando lo hai nei telefoni cellulari o nelle auto elettriche, vuoi molta energia ma anche una batteria che non sia pesante, e il litio è ottimo per questo“, ha affermato Vibha Kalra, professore di ingegneria chimica alla Drexel.

Ma la domanda e’ cpsi’ grande che la domanda per le batterie agli ioni di litio è più alta che mai, ha affermato l’analista di metalli Chris Berry. “Questa probabilmente non è la parola giusta da usare con le batterie, ma il prezzo del litio sembra essere esploso nell’ultimo anno“, ha detto.

Si parla di fino a 50.000 per tonnellata. Berry ha affermato che alcuni produttori di batterie stanno iniziando ad aumentare i prezzi, e questo non renderà le auto elettriche più economiche da acquistare.

Il futuro sara’ la batteria di sodio?

“Ci sono solo cambiamenti incrementali che possiamo fare in questo momento“, ha detto. “Ma per una vera sostenibilità dell’elettrificazione dei trasporti, abbiamo bisogno di tecnologie di prossima generazione”.

Nel frattempo gli scienziati stanno sviluppando batterie con altri elementi. Kristin Persson, che ricerca nuovi materiali per batterie al Lawrence Berkeley National Laboratory e come professore all’Università della California-Berkeley, ha affermato che csi potrebbe realizzare qualcosa di promettente con il sodio.

“Si possono produrre batterie agli ioni di sodio“, ha detto. “CATL in Cina l’ha commercializzato”.

CATL è un’azienda cinese che sta cercando di essere un pioniere con la sua batteria al sodio. Ma Persson sottolinea che il sodio non immagazzina tanta energia quanto il litio.

Ciò significa che ottieni meno miglia con una carica o potresti aver bisogno di una batteria più grande e più pesante.