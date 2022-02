Una Porsche elettrica ha battuto il record per aver attraversato gli Stati Uniti, viaggiando da Los Angeles a New York, con una batteria caricata in meno di 3 ore.

La Porsche Taycan del 2021, guidata dall’appassionato di auto elettriche Wayne Gerdes, ha percorso oltre 4.500 km da costa a costa. Ha impiegato circa 2 ore, 26 minuti e 48 secondi a ricaricarsi presso le stazioni di Electrify America lungo il percorso. Ha battuto il record esistente di quasi tre volte. Inoltre, il tempo impiegato per ricaricare la batteria è cinque volte inferiore rispetto al tempo di ricarica stabilito da una Tesla Model S.

Il viaggio è stato completato il 12 novembre 2021, ma solo di recente è stato riconosciuto tra i Guinness World Records. “Sono orgoglioso e onestamente un po’ sorpreso di aver visto il nuovo benchmark con un tale margine”, annuncia Gerdes. “La Taycan si è comportata anche meglio del previsto. Le sue prestazioni, il comfort e la tenuta di strada erano eccellenti, ma il parametro di spicco insieme alla capacità di ricarica sono ciò che l’ha resa davvero efficiente”.

Nuovo record per la Porsche elettrica del 2021, viaggio da costa a costa con una batteria ricaricata in meno di 3 ore

L’intero viaggio è costato 76,82 dollari. “Oggi non posso guidare un’auto alimentata a gas o diesel in tutto il Paese per quella piccola quantità. Nonostante io stia guidando un’auto sportiva orientata alle prestazioni dai costi non così modesti”, ha aggiunto Gerdes. “Ridurre al minimo i tempi di attesa alla stazione di ricarica e massimizzare la durata della batteria è un vantaggio che pagherà negli anni a venire”. Il record è stato completato utilizzando una Porsche Taycan standard del 2021, tuttavia le tecnologie emergenti delle batterie potrebbero presto migliorare radicalmente i tempi di ricarica e l’autonomia dei veicoli elettrici.

Di recente, una Tesla modificata dotata di una batteria di nuova generazione è stata in grado di percorrere più di 1.200 km con una singola carica. Quasi il doppio dell’autonomia tipica della Model S standard e della maggior parte dei veicoli a benzina prodotti in serie. Mercedes ha a sua volta promesso un’autonomia di 965 km per il suo prototipo Vision EQXX.