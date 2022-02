Omicron: la variante del Covid è al secondo stadio, ecco le informazioni

Si sarebbe diffusa rapidamente una nuova variante del Covid, ovvero Omicron 2. La variante Omicron avrebbe dunque cambiato leggermente forma, diventando forse ancor più rapida nel contagiare le persone.

Nonostante tutte le parole che stanno girando intorno a questo nuovo campanello di allarme, ecco il grande ottimismo del virologo Matteo Bassetti che sostiene che ben presto saremo fuori dall’emergenza ormai attiva da più di un anno e mezzo.

“La diffusione di Omicron e tra poco della sua gemella omicron 2 ci porterà presto fuori dall’emergenza. Tutti gli indicatori sono in miglioramento. Ora serve tanto buon senso (lo stesso che noi cittadini non abbiamo visto in questa settimana imbarazzante) per portarci fuori dal tunnel nel quale siamo entrati due anni fa. Questa nuova variante non è un problema e non deve creare allarme perché è una ‘sorella’ della variante Omicron che abbiamo visto essere molto contagiosa ma non sta creando stress negli ospedali”.

Omicron 2 sarà più contagiosa della variante precedente del Covid: ecco alcune parole

Ci si sta interrogando dunque sulla trasmissibilità di questa nuova variante, la quale secondo i primi dati potrebbe essere addirittura di qualche piccola percentuale più rapida nel diffondersi rispetto alla variante Omicron originale.

“Potrebbe essere che BA.2 abbia qualche piccolo vantaggio. BA.2 potrebbe essere, tipo, dall’1% al 3% in più trasmissibile. Quindi la grande domanda ora è: questa piccola differenza sarà sufficiente per questa variante per allungare l’ondata in corso negli Stati Uniti, come è successo in Danimarca?”

Queste le parole da parte di una ricercatrice di Berna, la quale dunque mette in circolo altri dubbi.