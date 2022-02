Netflix: prezzi in aumento anche in Italia, ecco quanto costa l'abbonamento ora

Se prima il costo della piattaforma non arrivava a 15 euro, ora le cose stanno cambiando. Tenetevi forte, perché nel corso del 2022 i prezzi dell’abbonamento di Netflix aumenteranno. Il rialzo ha avuto inizio a partire dagli Stati Uniti e in Canada, ma arriverà presto anche in Italia. Dunque, quanto si pagherà ora al mese?

Netflix: nuovi prezzi? La situazione attuale

Al momento i costi sono ancora gli stessi e le tipologie di abbonamento si diramano in 3:

Abbonamento Netflix Base al costo di 7,99 euro al mese

Trattasi dell’abbonamento di partenza di Netflix per i clienti che vogliono avere la possibilità di vedere il servizio streaming on demand. Con questo si possono vedere i contenuti in definizione normale (non sono presenti contenuti HD) e si può accedere a Netflix solo da un unico dispositivo per volta.

Abbonamento Netflix Standard al costo di 12,99 euro al mese

L’abbonamento standard dà modo agli iscritti di vedere i contenuti in streaming in modalità FullHD su ben due dispositivi (personal computer, Smart TV o dispositivi mobile) nello stesso momento. È perfetto per chi ha un figlio che vuole guardare i suoi programmi preferiti.

Abbonamento Netflix Premium al costo di 17,99 euro al mese

Con questo invece è possibile utilizzare la piattaforma su 4 dispositivi in contemporanea, sempre in streaming in UltraHD.

Ancora non è possibile sapere quando aumenteranno i costi, ma uno dei portavoce del colosso streaming ha rivelato: “Stiamo aggiornando i nostri prezzi in modo da poter continuare a offrire un’ampia varietà di opzioni di intrattenimento di qualità. Come sempre, offriamo una gamma di piani in modo che i membri possano scegliere il prezzo dell’abbonamento che meglio si adatta al loro budget“.