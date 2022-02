Gli smartphone sono la categoria di prodotti più richiesta e desiderata dal pubblico italiano, per questo motivo anche MediaWorld ha effettivamente deciso di rinnovare il proprio volantino, preparando una sezione apposito per tale tipologia.

Coloro che vorranno effettivamente ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti, devono comunque sapere che i prezzi sono attivi ovunque in Italia, senza vincoli o distinzioni di sorta. Tuttavia, coloro che acquisteranno sul sito ufficiale saranno costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna, a meno che non la scelgano direttamente in negozio.

MediaWorld: queste nuove offerte sono da far perdere la testa

Offerte incredibili vi attendono da MediaWorld, tra gli oltre 373 prodotti di telefonia mobile in promozione, si nascondono interessanti riduzioni di prezzo. Le più allettanti sono come al solito legate alla fascia media, ovvero con cifre che non superano i 400 euro di spesa finale.

I modelli in questione sono infatti Galaxy A52s a 349 euro, galaxy A12 a 159 euro, Galaxy S20 FE a 429 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 269 euro, Redmi Note 10S a 246 euro, Galaxy A32 a 269 euro e similari. Volendo invece puntare decisamente più in alto, sono ad ogni modo disponibili anche top di gamma, come Galaxy S21 FE a 719 euro, Galaxy Z Flip3 a 849 euro, Galaxy S21 a 729 euro, Apple iPhone 11 a 699 euro, Apple iPhone 13 a 899 euro ed altri ancora. Non potendo riassumere il tutto in un unico volantino, il consiglio è di aprire subito questo link.