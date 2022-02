Il 2022 segnerà il 50esimo anniversario dell’iconica divisione M di BMW. Questa occasione non passera’ inosservata, perche’ BMW ha lasciato intravedere i primi segnali che qualcosa di speciale è in serbo. Per ora, BMW ha annunciato solo che i modelli M venduti il ​​prossimo anno riceveranno emblemi “speciali“, ma stiamo aspettando altre sorprese.

I clienti che ordinano un’auto BMW M o un modello BMW con il pacchetto M Sport a partire da marzo 2022 potranno ricevere badge ispirati alle insegne originali “BMW Motorsport” posizionate sui mozzi anteriori, posteriori e sulla ruota del veicolo.

Secondo BMW, il badge rappresenta e celebra la passione della divisione per le corse e la storia del marchio BMW M come alternativa al tradizionale logo BMW. A partire dalla fine di gennaio 2022, questa offerta unica per i modelli BMW M sarà disponibile solo per i nuovi ordini.

Disponibili anche le vernici custom

Oltre agli emblemi, nell’anno dell’anniversario del 2022, 50 vernic classiche saranno disponibili per dei veicoli selezionati.

Dakar Yellow, Fire Orange, Daytona Violet, Macao Blue, Imola Red o Frozen Marina Bay Blue sono colori che definiscono lo stile che corrispondono alle molte epoche dei 50 anni di storia della BMW M. “Con il classico emblema ‘BMW Motorsport’, vorremmo condividere la nostra gioia per l’anniversario di BMW M“, afferma Franciscus van Meel, Presidente del Consiglio di amministrazione della societa’.

“Ci aspetta un grande anno, che sarà celebrato con prodotti esclusivi e performance entusiasmanti. La M è stata a lungo considerata la lettera più forte al mondo e nell’anno dell’anniversario della nostra azienda è più forte che mai”, ha aggiunto van Meel.

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este sul Lago di Como, nel Nord Italia, ospiterà uno spettacolo per l’anniversario nel maggio 2022, seguito dal Goodwood Festival of Speed ​​nel Regno Unito e dal Concours d’Elegance a Pebble Beach, in California. Anche per la 24 Ore del Nurburgring sono in serbo delle sorprese.