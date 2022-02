Una delle caratteristiche peculiari degli iPhone di ultima generazione è la presenza del sistema Face ID. Ai profani diciamo che si tratta di una soluzione per lo sblocco intelligente del dispositivo con i dati volto in formato 3D.

Il problema nell’utilizzare questo metodo si è palesato nel momento in cui è stato imposto l’utilizzo della mascherina anche all’aperto. Difficile per la fotocamera risalire ai dati dell’utilizzatore a volto coperto. Ma sta per arrivare una soluzione attraverso un aggiornamento ormai pronto al rilascio da parte di Apple. Scopriamo quali sono le prossime novità.

iPhone: Face ID di nuovo funzionante con mascherina dopo l’update di Apple

Con il rilascio della versione iOS 15.4 lo sviluppatore concederà il beneficio di un unlock device altamente comodo. Si torna allo sblocco intelligente con volto senza l’ausilio di PIN o impronta digitale. Cosa peraltro comoda in questo periodo invernale in cui si è soliti indossare guanti. La nuova funzionalità è emersa per bocca dello youtuber Brandon Butch che grazie ad un suo tweet ha spiegato come sia possibile garantirsi lo sblocco semplicemente con la scansione del contorno occhi.

Ovviamente il processo richiederà maggiore sforzo da parte del co-processore ed è pertanto auspicabile che la funzione sia da delegare unicamente agli ultimi modelli iPhone più potenti.

La configurazione non richiederà la ridefinizione dei parametri del volto con mascherina. Basterà acquisire l’intero viso e selezionare poi l’opzione “Usa Face ID con una maschera“. Un serio miglioramento dell’esperienza utente quindi che si affianca anche alla possibilità di sbloccare in presenza di occhiali.

Nessuna info sulle tempistiche di rilascio ma vi diciamo fin da ora che l’opzione sarà disponibile potenzialmente solo per iPhone 12 e versioni successive.