All’interno del blog ufficiale di Infinity Plus, piattaforma di contenuti in streaming, sono recentemente state inserite le novità che arriveranno in questo mese di febbraio 2022.

Tra le serie TV ed i film proposti, quelli che spiccano di più sono sicuramente e premiere “Malignant” e “I molti santi del New Jersey”, i primi due capitoli della saga cinematografica di “Scream”, la terza stagione di “All American” e la sesta stagione di “Superstore”. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Infinity Plus: alcuni contenuti di febbraio 2022

Vi ricordo che in seguito ad aver registrato il proprio account su Mediaset Infinity, puoi collegarti alla pagina www.mediasetplay.mediaset.it/infinity-plus, oppure selezionare la voce di menù Scopri Infinity+ e cliccare sulla voce “Attiva ora a 7,99 euro al mese”. Iniziamo con le premiere, come anticipato precedentemente, dal 4 al 10 febbraio ci sarà Madrea Paralelas, successivamente, fino al 17 febbraio sarà la volta di Space Jam: New Legends. Dal 18 al 24 febbraio toccherà I molti santi del New Jersey ed infine, dal 25 febbraio al 3 marzo Malignant.

Passando ai film, durante la prima metà del mese verranno lanciati Scream -Grido, Scream 2, L’ora più bella, Sulle ali dell’avventura, Masterminds – i geni della truffa, L’ultima parola – la vera storia di Dalton Trumbo, Gemini Man e Animali fantastici: i crimini di Grindelwald. Dal 16 febbraio fino alla fine del mese sarà la volta di Autobahn – Fuori controllo, La dea fortuna, Cinquanta sfumature di rosso e La prima pietra.

Passando alle serie TV, oggi 1° febbraio 2022 è stata lanciata la terza stagione di All American e il prossimo 9 febbraio 2022 sarà la volta della sesta stagione di Superstore. Che dire, il mese è iniziato, non ci resta che sfogliare il catalogo e scoprire quale film o serie TV non vediamo l’ora di vedere.