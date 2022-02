Le promozioni di Iliad non si fermano soltanto al campo della telefonia mobile. Con grande stupore per gli abbonati, il gestore inglese da qualche giorno ha lanciato anche le sue offerte per la Fibra ottica.

Grazie all’offerta Iliad Box, gli utenti potranno attivare un ticket per la telefonia domestica con connessioni internet illimitate sino a 5 Gbps e chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Il costo mensile previsto è pari a soli 23,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, la promozione con 120 Giga e la Fibra ottica

Per quanto concerne la telefonia mobile, invece, la novità dei listini di Iliad è in realtà una conferma. Il gestore ha deciso di prorogare la promozione Giga 120. I clienti che scelgono questa tariffa avranno consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS con 120 Giga per navigare in internet anche con il 5G.

Il costo di questa tariffa è di tutto vantaggio. Gli abbonati, infatti, dovranno pagare un canone dal valore di 9,99 euro ogni trenta giorni. Oltre al prezzo per il rinnovo mensile, Iliad prevede anche un ulteriore costo una tantum dal valore di 10 euro per il rilascio della scheda.

I clienti che scelgono di effettuare la portabilità della rete da altro operatore o di attivare in maniera contestuale un nuovo numero di telefono per la telefonia mobile avranno un ulteriore vantaggio. Per gli abbonati con la Giga 120, infatti, Iliad ha prevosto costi scontati legati alla telefonia mobile. Il pacchetto per la promozione con Fibra ottica, avrà, in tal caso un prezzo mensile pari a 15,99 euro.