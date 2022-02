Gli sconti che Coop e Ipercoop hanno deciso di attivare in questi giorni, permettono ai vari consumatori di godere di un risparmio decisamente importante, indipendentemente dalla categoria merceologica a cui decideranno di approcciarsi.

I prezzi sono incredibilmente bassi su innumerevoli prodotti, data infatti la possibilità di godere di un risparmio importante, a patto che comunque si sia disposti a recarsi personalmente in negozio, senza però dover sottostare a vincoli territoriali. In parallelo, ricordatevi sempre che i modelli sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale è perfetta per coprire gli eventuali difetti di fabbrica.

Coop e Ipercoop sono inarrestabili: tantissimi sconti per tutti

I prezzi più interessanti sono come al solito stati attivati sugli smartphone, in particolar modo appartenenti alla fascia bassa, ovvero al di sotto dei 229 euro di spesa complessivi. Il più costoso fra tutti è chiaramente il Samsung Galaxy A32, un ottimo modello con display da 6.4 pollici di diagonale, processore octa-core, fotocamera posteriore da 64 megapixel, face ID, chip NFC e sensore anteriore da 20 megapixel.

Gli altri dispositivi in promozione sono invece legati a Galaxy A03s a 129 euro, Realme 8i a 169 euro e Motorola Moto E40 a soli 149 euro. Se interessati ai wearable, segnaliamo la presenza di Xiaomi Mi Band 5, disponibile a 24,90 euro. Per ogni altra informazione in merito al corrente volantino di Coop e Ipercoop, raccomandiamo comunque di prendere visione delle pagine che potete trovare direttamente al seguente link, scoprirete tutti i prezzi più bassi.