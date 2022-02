Un volantino Comet davvero incredibile attende tutti gli utenti nei vari punti vendita, arrivano infatti prezzi molto più bassi del normale, che possono garantire un risparmio importante, e sopratutto la possibilità di mettere le mani sulla fascia alta della telefonia mobile.

L’accessibilità della campagna è garantita, come al solito del resto, in ogni singolo negozio sul territorio, con l’aggiunta dell’e-commerce ufficiale, in questo modo si ha la possibilità di ricevere la merce direttamente presso il proprio domicilio, senza dover minimamente spendere nemmeno un centesimo (solo al superamento dei 49 euro di spesa). Inoltre, coloro che spenderanno più di 199 euro, potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Aprite questo canale Telegram per essere sicuri di ricevere gratis i nuovi codici sconto, e scoprire incredibili offerte Amazon.

Comet: offerte assurde vi attendono

Le offerte Comet attivate fino al 2 febbraio 2022, propongono prezzi molto abbordabili su innumerevoli prodotti. Come al solito approfondiamo la conoscenza del segmento della telefonia mobile, per scoprire la presenza del nuovissimo Galaxy S21 FE, in vendita a 699 euro, un prezzo già ridotto rispetto al suo listino originario.

In alternativa, per quanto riguarda la fascia immediatamente inferiore, non bisogna trascurare la presenza di Oppo Find X3 Lite, Realme GT Master Edition, TCL 20L o anche di Realme 8. Sono tutti prodotti commercializzati alle condizioni elencate in precedenza, ovvero hanno garanzia di 2 anni, con versione no brand, ed eventualmente possibilità di affidarsi alla rateizzazione senza interessi. Per ogni altra informazione in merito, ricordatevi del seguente link, troverete ad attendervi i prezzi di vendita.