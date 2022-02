I prezzi più bassi di Carrefour sono stati attivati su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, con possibilità di godere di un risparmio importante su smartphone e tecnologia in generale; spendere poco è possibile, sopratutto considerate le ridotte limitazioni attualmente attive.

Per acquistare da Carrefour sarà infatti solamente necessario affidarsi ad un qualsiasi negozio in Italia, godendo nel contempo della solita garanzia di 2 anni, pronta a coprire tutti i difetti di fabbrica, in aggiunta alla versione no brand, per quanto riguarda la telefonia mobile. In parallelo, ad ogni modo, dovete comunque sapere che coloro che spenderanno più di 199 euro, potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Carrefour: le offerte sono davvero incredibili

Svelate nuove offerte da Carrefour, fino al 10 febbraio sarà possibile godere di un risparmio importante su alcuni dei migliori modelli in circolazione. Il focus dell’azienda è mirato prima di tutto sul mondo Apple, da segnalare difatti la presenza dell’incredibile Apple iPhone 13, l’ultimo top di gamma dell’azienda, al prezzo di 1059 euro per la variante con 128GB di memoria interna. Sempre per lo stesso brand, segnaliamo iPhone X a 369 euro, ma comunque ricondizionato.

Il sistema operativo Android è rappresentato da un numero abbastanza elevato di riduzioni di prezzo, tra queste spiccano Oppo A74, Xiaomi Redmi 9AT, TCL 20SE, Redmi Note 10 5G, Galaxy A32 o anche Alcatel 1SE, tutte commercializzate a meno di 239 euro. Le occasioni non terminano qui, scoprite il volantino al seguente indirizzo.