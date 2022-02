Essere vigili durante la guida è fondamentale, non solo per te, ma per tutti. La possibilità di utilizzare il telefono in totale sicurezza per la navigazione, la musica e i comandi vocali rapidi è essenziale, ed è qui che entrano in gioco le app di guida. Google ha rimosso Android Auto per smartphone con l’arrivo di Android 12. Anche se Android Auto funziona alla grande, a meno che tu non abbia un veicolo più nuovo o sia disposto a sostituire un’unità principale di ricambio costosa, ci sono delle valide alternative.

Alternativa ad Android Auto con l’assistente digitale

Google ha semplificato l’accesso all’app del suo assistente, sia tramite Bluetooth che, per fortuna, tramite un collegamento alla schermata iniziale. Il fatto che ti piaccia o meno l’interfaccia utente aggiornata di Google dipenderà dalle preferenze personali. Presenta un pulsante vocale di accesso rapido che semplifica l’emissione di un nuovo comando, mentre la pagina delle app ti consente di utilizzare app come Spotify. Detto questo, quest’opzione è tutt’altro che perfetta, ma l’azienda ha annunciato che ci saranno dei cambiamenti. Google ha anche preso la decisione di collegare quest’opzione di guida a Maps in automatico. Può sembrare una buona idea ma impedisce l’accesso a qualsiasi altra app di navigazione, incluso Waze, di sua proprietà.

La modalità orizzontale è ancora inspiegabilmente assente, una funzionalità che molti preferiscono quando utilizzano qualsiasi tipo di app GPS sul proprio telefono. Anche la pagina delle impostazioni è migliorabile. Se le condizioni meteorologiche attuali sono più importanti per te dei mix Spotify consigliati o di una scorciatoia per l’invio di messaggi, non c’è modo di modificarla. La facilità d’uso di questi servizi con Google Assistant, così come con le app elencate di seguito, può sembrare deludente rispetto ad Android Auto, ma dimostra quanta strada è stata fatta in questo campo negli ultimi anni.

AutoMate

È in circolazione da anni. Sfortunatamente, Automate è caduto rapidamente in disuso. L’aggiornamento più recente risale a quasi un anno fa, risolvendo un crash relativo ad Android 11 ma per il resto non fornendo nuove funzionalità. In generale, AutoMate sembra piuttosto datato, soprattutto per gli standard moderni. La maggior parte potrebbe trovarlo in contrasto con le tendenze del design incentrate su Material You del 2022. Inoltre, non è ottimizzato per tutti i display.

Le quattro schede nella parte inferiore – navigazione, telefono, media e scorciatoie, insieme a una quinta icona per la schermata iniziale – dovrebbero soddisfare le esigenze di tutti, anche se c’è qualche bug in ogni categoria. La scheda di navigazione mostra la destinazione attiva, la velocità e l’ETA, ma non sembra mostrare il percorso che devi seguire. Se riesci ad accontentarti di un’interfaccia datata e di una strana configurazione di navigazione, AutoMate potrebbe funzionare come un solido sostituto di Android Auto.

AutoZen

Probabilmente è meglio pensare ad AutoZen come a una versione moderna di Automate. Utilizza un layout a schede simile, combinando le schede multimediali e le mappe in un’unica pagina condivisa e aggiungendo un pannello delle notifiche dedicato. Non esiste una scheda di messaggistica, anche se i messaggi arrivano tra le notifiche con opzioni intelligenti e di risposta automatica. Supporta un’ampia varietà di app sia per la navigazione che per i contenuti multimediali e le app dedicate per il meteo e gli appuntamenti del calendario sono un’aggiunta eccellente.

Nella versione gratuita, AutoZen incontra lo stesso problema di mappatura di AutoMate. Questo problema viene risolto passando a un abbonamento a pagamento, disponibile a prezzi abbastanza convenienti. Tuttavia, non ti dà accesso a Google Maps o all’in-app di Waze. Non è privo di difetti – e alcuni utenti potrebbero non essere disposti a passare a un piano a pagamento – ma trova un solido equilibrio tra Android Auto della vecchia scuola e una moderna piattaforma di guida. Deve ancora raggiungere i 100.000 download sul Play Store, ma c’è sicuramente tutto ciò che serve per riscontrare un minimo successo tra gli utenti.

DriveMode

Quest’app utilizza scorrimenti e navigazione vocale per consentire ai conducenti di accedere in sicurezza alle funzioni indispensabili sui loro telefoni, fungendo spesso da sostituto a 360 gradi per app come Google Maps. Sfortunatamente, l’intera interfaccia è inutilmente contorta. Drivemode può funzionare bene per determinati utenti, ma quando la sua caratteristica più importante viene resa ridondante dall’app Maps predefinita di Google, è difficile giustificare l’esecuzione di un secondo servizio in background.

App a schermo diviso

C’è un’ultima opzione che potresti voler controllare, soprattutto se nessuna delle app dedicate funziona per te. Tutti i moderni dispositivi Android hanno una sorta di supporto per lo schermo diviso e, accoppiando l’app di navigazione di tua scelta con un lettore multimediale, puoi praticamente costruire su misura la tua auto. Ora, a seconda delle app che stai utilizzando e delle dimensioni dello schermo del tuo telefono, questa idea potrebbe essere geniale o terribile.