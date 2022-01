Windows 11 piace vista la sua semplicità e l’implementazione di una modalità scura che si sta estendendo a tutti gli elementi caratteristici del sistema. Non si aspetterà il rilascio della build 22H2 per concedere un’esperienza d’uso rinnovata con il sistema operativo. I primi strascichi di cambiamento si consolideranno già a partire da Febbraio con l’arrivo di tutte queste funzionalità.

Windows 11: quante novità nel nuovo aggiornamento

Sarà un aggiornamento da ricordare quello che Microsoft concederà nel nuovo mese in arrivo agli utenti dell’OS Windows. Non sarà necessario attendere il major update per avere tra le mani le novità per la barra delle applicazioni, il blocco note ed il nuovo Media Player.

Ma la novità sicuramente più importante per molti sarà quella relativa alla compatibilità diretta con le app Android già in test sul canale Dev. Il Chief Product Officer Windows + Devices di Microsoft nella persona di Panos Panay ha ancitipato che:

“Il mese prossimo introdurremo nuove esperienze che includono un’anteprima pubblica di come utilizzare le app Android su Windows 11 tramite il Microsoft Store e le nostre partnership con Amazon e Intel, miglioramenti della barra delle applicazioni con la disattivazione e la riattivazione dell’audio delle chiamate, una condivisione più semplice per le finestre, il meteo sulla barra delle applicazioni, oltre all’introduzione di due nuove app ridisegnate, Blocco note e Lettore multimediale”.

Non si seguiranno le tempistiche previste dagli aggiornamenti maggiori come su Windows 10 ma si utilizzerà piuttosto un approccio progressivo e più immediato. A Febbraio potremmo già lanciare app Android su Windows 11 senza attendere oltre. Microsoft non ha tuttavia condiviso le sue intenzioni con il sistema che nel frattempo è entrato a regime di roll-out con gli utenti che stanno ricevendo la notifica di aggiornamento sul proprio PC.