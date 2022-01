Continuano ad essere sempre molto frequenti gli episodi di infedeltà su WhatsApp. Proprio attraverso la piattaforma di messaggistica istantanea, di giorno in giorno, vengono scoperti tradimenti in ambito amoroso.

WhatsApp, il nuovo trucco per scoprire l’infedeltà del partner

Date le circostanze, WhatsApp è divenuto quindi un servizio particolarmente attenzionato, soprattutto da parte di chi ha nutriti sospetti nei confronti del proprio lui o della propria lei. Nella maggior parte delle circostanze, gli utenti che desiderano scoprire la verità sul partner si affidano alla lettura delle conversazioni dallo smartphone altrui.

Nel corso degli ultimi mesi si è verificato come questa soluzione, nonostante sia la più semplice, non sempre garantisce ampia veridicità. C’è sempre da considerare infatti un risvolto particolare: chi ha qualcosa da nascondere su WhatsApp di solito tende ad eliminare in pochi secondo ogni contenuto sospetto, per non alimentare nemmeno il minimo dubbio.

Gli utenti di WhatsApp che desiderano scoprire la verità sul partner e sugli eventuali atti di infedeltà possono perciò affidarsi ad un secondo metodo. Questa soluzione si basa sul funzionamento della piattaforma. WhatsApp Web.

Con l’estensione desktop della chat, come noto, è possibile creare una sincronizzazione delle conversazioni dallo smartphone ad un dispositivo fisso. Pertanto, agli utenti basterà avere accesso al profilo del partner anche per pochi secondi ed un pc a disposizione per creare una copia di tutti i messaggi.

La sincronizzazione dei messaggi avviene attraverso l’apposita funzione di WhatsApp Web disponibile nel menù Impostazioni della chat. Vantaggio considerevole è che con questo metodo i messaggi saranno aggiornati in tempo reale sul dispositivo fisso.