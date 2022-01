Vodafone è uno degli operatori telefonici più noti e apprezzati in Italia. Quest’ultimo propone spesso numerose offerte di rete mobile, ma le più interessanti sono sicuramente quelle rivolte ad alcuni ex clienti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta tentando di attirare a sé alcuni ex clienti con un’offerta winback dal costo di 7 euro al mese e con 50 GB di traffico dati.

Vodafone ci riprova. Come già accennato, infatti, il noto operatore telefonico rosso sta proponendo nuovamente ad alcuni suoi ex clienti un’offerta mobile winback. Nello specifico, questa offerta ha un costo personalizzato che parte da 7 euro al mese (senza costo di attivazione e senza costo della SIM) ed offre 50 GB di traffico dati per navigare.

In realtà, si tratta di un’offerta già proposta in passato e che conosciamo piuttosto bene. Stiamo parlando infatti della promo denominata Vodafone Special 50 Digital Edition. L’operatore ha deciso di invitare i suoi ex clienti ad attivarla tramite una nuova campagna promozionale tramite SMS. Ecco l’esempio del messaggio:

“Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 03/02”.

Per attivarla, gli interessati potranno seguire le istruzioni presenti all’interno del link del messaggio o, in alternativa, potranno recarsi presso un negozio fisico autorizzato.