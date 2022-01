Analizziamo insieme le migliori offerte del nuovo volantino Unieuro e vediamo le più convenienti!

Una premessa generale sulle promozioni

Ogni volta che esce un nuovo volantino, qualunque sia il negozio, sappiamo che per questioni di marketing ci sono delle promozioni più o meno convenienti. Indipendentemente dalla tipologia di operazione proposta, come fuori tutto, sconto iva o Black Friday potrebbe capitarci di vedere offerte su prodotti che in altre occasioni erano a prezzi leggermente inferiori.

Questo significa che occorre saper distinguere Promozioni buone che ci fanno fare un ottimo affare da Promozioni di minore interesse.

Volantino Unieuro: fuori tutto e sconti fino al 60%, analizziamolo insieme

Seguendo le categorie riportiamo di seguito i best buy -qualità prezzo- del volantino valido dal 28 al gennaio al 13 febbraio.

–TV: promo da non perdere è la Smart TV di LG OLED (48A16) da 48 pollici a 899. I pannelli OLED hanno dei colori e una resa cromatica ottima ma inoltre emettendo poca luce blu sono salutari per i nostri occhi. In alternativa viene proposta anche Samsung Qled 65 (QE65Q60AA) a 949€ più bonus rottamazione che scalcola ulteriori 100€.

–Soundbar: la proposta Lg è quella che convince di più. Il modello SJ3 al prezzo di 139,90€ con ben 300w RMS.

–Notebook: senza dubbi la miglior offerta è senz’altro il Lenovo Ideapad 3 a 529€. Dotato di CPU Ryzen 5 3500U ( La U sul processore indica che la scheda video GPU è integrata nel processore Ryzen), affiancato a 8 GB di RAM e un SSD da ben 512GB. Difficile chiedere di più a questo prezzo.

–Tablet: il Samsung Galaxy Tab A8 viene proposto a partire da 259€. Un prezzo ragionevole, considerato che il dispositivo funziona davvero bene. Da valutare inoltre il Tablet Realme Pad a partire da 199€.

–Smartphone: in questa sezione troviamo tre offerte interessanti. Se volete un top di gamma con Snapdragon 888, per giocare e fare qualsiasi altra operazione ai massimi livelli, con 599€ potete portare a casa Xiaomi 11T Pro 5G. Promo interessante il Samsung S21 Fan edition uscito di recente a 549€. Per chi vuol spendere meno ad avere un ottimo dispositivo troviamo Motorola Edge 20 con Snapdragon 778G a 359€.

–Elettrodomestici: Qui segnaliamo l’ottima promo sulla lavatrice Samsung WW80TAO46AE da 8 chili a 399€. Interessanti anche i prodotti RGV esclusiva Unieuro con affettatrice professionale modello 195GL a 179€ e l’estrattore di succo Juice Art a 89,90.

Concludiamo con la sezione monopattino elettrico dove troviamo il LeXgo A10 in promo a 299€ con ruote da 10 pollici e un motore da ben 450w.