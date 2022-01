La sciagura delle truffe per gli istituti bancari continua ad essere una grave minaccia per gli italiani. Anche nel corso di queste ultime settimane si sono moltiplicati gli episodi di phishing a danno dei correntisti. Un particolare riscontro di queste truffe è arrivato da parte dei correntisti Unicredit.

Unicredit, le truffe che gli utenti devono evitare

Molti clienti di Unicredit sono stati intercettati da finti funzionari della banca e dalle loro comunicazioni a mezzo mail o SMS. Le comunicazioni inviate ai correntisti di solito avevan come oggetto il possibile accredito di ingenti somme di denaro sul proprio conto.

Anche attraverso il messaggio molto allettante, i cybercriminali che si nascondevano dietro queste comunicazioni inviavano al tempo stesso i lettori ed i correnti di Unicredit a cliccare sul link in allegato.

Coloro che hanno cliccato sul link si sono esposti ad una serie di potenziali e reali pericoli. In primo luogo, come risaputo, i malintenzionati della rete proprio con l’ausilio di questi messaggi riescono ad impossessarsi in automatico delle informazioni riservate dei clienti. Al tempo stesso, gli utenti Unicredit proprio in virtù di queste comunicazioni potrebbero anche condividere i dati per l’home banking.

In caso di furto dei dati home banking, i malintenzionati che si celano dietro questi messaggi potrebbero anche rubare in pochi minuti tutti i risparmi presenti sul conto corrente.

Non bisogna poi sottovalutare anche ulteriori rischi per la lettura di questi messaggi truffa per Unicredit, come l’attivazione in automatico di servizi a pagamento sui profili TIM, Vodafone e WindTre.