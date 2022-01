L’operatore Vodafone Italia ha recentemente iniziato ad inviare ad alcuni ex clienti, che hanno lasciato il consenso commerciale, degli SMS che li invita ad attivare la Special 50 Digital Edition.

Per sottoscrivere questa offerta proposta da Vodafone, gli ex clienti selezionati che hanno ricevuto il messaggio devono cliccare sul link presente nello stesso SMS. Riordiamoci insieme cosa comprende.

Vodafone: ritorna la Special 50 Digital Edition per alcuni ex clienti

Ecco un esempio di SMS che sta inviando l’operatore: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 03/02“. La data entro il quale attivare l’offerta in questo caso è il 3 febbraio 2022, ma non possiamo escludere che ad altri utenti siano state proposte altre scadenze.

Per quanto riguarda invece la spesa iniziale da sostenere per sottoscrivere l’offerta, come riportato nel messaggio sia il costo della SIM che quello di attivazione sono gratuiti. L’offerta in questione vi ricordo che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati in 4G.

Come già accennato, il prezzo mensile proposto in winback dall’operatore è personalizzato. In questo caso, nel messaggio riportato di sopra è previsto un costo pari a 7 euro al mese, ma non è escluso che che altri ex clienti possano ricevere prezzi differenti. Con Special 50 Digital Edition sono inclusi anche i cosiddetti Digital Services per richiedere assistenza tramite consulente, app MyVodafone o servizi come TOBi, Chiamami, Recall e Segreteria Telefonica.