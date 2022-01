Il mese di Febbraio è alle porte e TIM, Vodafone, Iliad e WindTre continueranno ad offrire le migliori soluzioni nel campo della telefonia mobile. I quattro operatori mettono a disposizione di tutti gli abbonati una serie di tariffe molto vantaggiose, con prezzi e soglie di consumo davvero allettanti.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori offerte in vista di Febbraio

Anche nel prossimo Febbraio la migliore promozione in casa TIM è rappresentata dalla tariffa TIM Wonder. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per navigare in internet. Previsto un costo di rinnovo per questa tariffa pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Vodafone risponde a questa proposta di TIM, mettendo in campo una ulteriore ricaricabile, la Special 100 Giga. Gli abbonati che attivano questa ricaricabile riceveranno consumi infiniti per le telefonate e gli SMS con 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo, sempre vantaggioso, sarà di 9,99 euro.

Al netto delle offerte di TIM e Vodafone, Iliad risponde con la sua classica offerta Giga 120. Tutti i nuovi utenti del gestore francese potranno sottoscrivere il ticket con consumi infiniti per telefonate ed SMS con 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo mensile sarà sempre pari a 9,99 euro.

Ultima proposta infine è quella relativa alla WindTre Star+. In questo caso, ad un costo pari a 7,99 euro al mese, gli abbonati di WindTre potranno ricevere consumi illimitati per le telefonate, SMS infiniti e 70 Giga internet.