Inizia un nuovo corso per tutti i clienti di TIM. Nonostante le rimodulazioni unilaterali di queste ultime settimane, il provider italiano ha deciso di inserire nei listini anche una serie di novità molto interessanti per le sue promozioni di telefonia mobile. Anche nel mese di Febbraio, in tal senso, i clienti potranno accedere ad uno sconto.

TIM, nel nuovo anno un possibile sconto di 2 euro

La novità commerciale di TIM è relativa ad un cambio per il servizio Sempre Connesso. La funzione che sino a qualche settimana fa era obbligatoria per tutti i clienti, ora è facoltativa. Per gli abbonati, quindi, è previsto uno sconto potenziale pari a 2 euro ogni mese.

Le caratteristiche legate al servizio Sempre Connesso sono le medesime. La funzione di TIM si attiva nel momento del rinnovo della propria ricaricabile, in caso di mancato credito per procedere al rinnovo automatico. I clienti avranno a loro disposizione un ticket giornaliero che prevede soglie di consumo illimitate per le telefonate, i messaggi ed internet al costo di 0,90 euro per un singolo giorno.

I consumi senza limiti potranno essere prorogati per una seconda giornata, al costo complessivo di 1,80 euro. Grazie a Sempre Connesso, solo a partire dal terzo giorno di mancato rinnovo per la ricaricabile, i clienti di TIM non avranno più traffico in uscita. Il credito a debito sarà invece recuperato alla prima ricarica utile.

Gli utenti che volessero procedere con la disattivazione per la funzione di Sempre Connesso e con il conseguente potenziale risparmio di 1,80 euro in credito devono contattare il call center di TIM, al numero 119.