TikTok: diventare famosi è un gioco da ragazzi, ecco i trucchi più efficaci

La pandemia fu, per la nota piattaforma TikTok, una grande fortuna. Difatti, in un periodo in cui tutti eravamo chiusi tra le mura di casa, il social mondiale era l’unico modo per evadere ed avere “contatti” col mondo. Dunque, chi ha aperto il suo account durante il lockdown ha potuto notare la facilità nell’andare nei per te rispetto ad oggi. Effettivamente ora è molto difficile divenire virali, sarà perché ognuno di noi ha poco tempo per passarlo sulla piattaforma, o forse perché si commettono degli errori a cui non diamo peso ma che possono influire in particolar modo sulla riuscita del video. Eccovi allora una guida per diventare famosi sul colosso del momento!

TikTok: attenti a questi dettagli fondamentali

Per ottenere successo su TikTok è importante:

Nome utente facile da ricordare

Evitate quindi nomi infantili, troppo complicati, o appartenenti a personaggi famosi. Qualora voleste cambiarlo, vi basterà cliccare sull’icona “Me” in basso a destra, poi su “Modifica profilo“, fare tap sulla scritta “Nome utente“ e inserire nel campo di testo il nome scelto. Dopodiché premere in alto a destra per confermare.

Distinguersi dalla massa

Ovviamente non è vietato prendere spunto dagli altri “muser” ma evitate di copiarli perché perdereste l’interesse dei vostri follower.

Meglio pochi post ma buoni

Non esagerate in eccesso di video, ma neppure in difetto.

La tecnica

Una buona luce e una giusta impostazione vi aiuterà a finire nei per te. Fate attenzione alla qualità: il video non deve essere sfocato né sgranato.

Le live

Tenete bene a mente che i vostri fan amano le dirette. Pertanto se avete raggiunto i 1000 follower, fate live a più non posso per interagire e conoscere meglio il vostro pubblico!

Pubblicare negli orari migliori

Solitamente gli orari migliori per postare video, così come con gli altri social, sono nella fascia che va da mezzogiorno e le cinque del pomeriggio e fra le otto di sera e la mezzanotte.