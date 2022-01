La seconda Stagione di The Witcher è disponibile su Netflix e il bardo ci incanta con la nuova Theme Song.

The Witcher Netflix: un successo annunciato

Dopo la popolarità riscossa dalla Saga the Witcher, prima con i romanzi di Andrzej Sapkowski e poi con i videogiochi di CD Projekt Red, Netflix ha trovato la strada spianata con la serie TV che si è rivelata un grande successo.

La prima stagione di The Witcher viene promossa dalla critica su Rotten Tomatoes con l’81% dei punteggi positivi, mentre i Fan sembrano averla apprezzata decisamente di più, premiandola con il 91% di giudizi positivi.

Il nostro Eroe Geralt di Rivia, vive in un mondo abitato da esseri umani, elfi, nani e altre specie magiche, dove l’equilibrio è sempre precario. Le persone devono convivere con i mostri arrivati sulla terra dalla congiunzione delle sfere. Per questo, sono nati dei guerrieri mutanti in grado di combatterli: i Witcher.

Il bardo cantastorie amico del Witcher

Come ogni leggenda che si rispetti, i fatti all’epoca sono cantati dai Bardi.

Ranuncolo il cantastorie, amico di Geralt detto anche il macellaio di Blaviken, ci ha incantato nella prima stagione con ‘‘Dona un soldo al tuo Witcher” (Toss a Coin to your Witcher). Una canzone che al tempo si sentiva ovunque sul web e nei social, con tanti artisti amatoriali che hanno caricato le proprie cover su YT.

Una melodia che rimane in mente e non va più via, tanto che lo stesso attore Joey Batey ha confessato, in una intervista, di aver impiegato mesi per togliere la canzone dalla sua testa, dove continuava ad echeggiare.

In questa seconda stagione Batey stupisce con un nuovo canto ”Brucia il Macellaio”(Burn, Butcher, Burn!), che ha stregato i fan della serie, disponibile su YouTube al link: https://youtu.be/Ufo0STACfkc