Nel mondo Android uno dei maggiori pericoli e qui ogni utente è sottoposto ogni giorno è senza alcun dubbio quello dei malwares, i piccoli programmi dannosi hanno goduto di una grandissima diffusione degli ultimi anni, figlia del contesto che la devi smartphone sempre maggiormente integrati con la vita di ogni utente, cosa ti riporta a contenere in memoria dati di grandissima importanza.

I malwares per diffondersi sfruttano come vettori delle banalissime App definite come droppers, le quali a prima vista sembrano delle App legittime pensate per compiere delle banali attività, solo che una volta installate assumono il controllo del dispositivo iniziando a rubare tutti i dati in esso salvati.

Se dunque mi dovesse accorgere di avere nel vostro dispositivo una delle seguenti applicazioni eliminate la immediatamente dal momento che probabilmente vi sta spiando e derubando.

Le applicazioni dannose da non installare assolutamente