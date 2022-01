Il colosso sud coreano Samsung, nonostante non abbia ancora presentato i nuovi modelli di Galaxy S22, secondo le ultime indiscrezioni starebbe già pensando ad uno smartphone Dual Fold.

Ormai tutti conosciamo ed amiamo i fold del colosso, ma in questo caso si parlerebbe di una tecnologia ancora più avanzata: uno smartphone che si piega due volte. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung sta pensando ad un Dual Fold

Parlando d Samsung, gli ultimi due nati del brand coreano sono Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, ma in futuro potremmo vedere qualcosa di molto diverso da questi due dispositivi, è stato infatti depositato un brevetto per uno smartphone con doppia piegatura e S Pen. Il colosso avrebbe depositato presso il WIPO, un nuovo brevetto che riguarda un “dispositivo elettronico pieghevole comprendente stylus pen” lo scorso 23 luglio 2021. Il documento è lungo ben 66 pagine ed è stato pubblicato solo lo scorso 27 gennaio 2022.

La lunga documentazione mostra uno smartphone che si piega a forma di z, da chiuso si avrà un display di dimensioni normali. Da aperto si trasformerà in un tablet con display di dimensioni generose. Inoltre, nella parte che ospita il display principale (a smartphone chiuso), è presente un alloggiamento per la S Pen, che dispone però anche di una rientranza dedicata sul retro del dispositivo in posizione centrale.

Questo consente di piegare completamente il dispositivo facendo si che la penna rimanga incastrata nel mezzo senza cadere, grazie anche a dei supporti magnetici; questi supporti pare integrino anche un sistema dedicato alla ricarica del pennino, segno che il dispositivo sarà compatibile anche con la versione pro della S Pen, beneficiando di tutte le funzioni bluetooth.