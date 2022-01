Il lancio sul mercato del Samsung Galaxy s22 si avvicina, sui prezzi si prevede un aumento medio di 50€ euro a versione, rispetto alla linea di S21.

Galaxy S22: Il parere del web sull’innalzamento dei prezzi

Abbiamo letto diversi di commenti a riguardo sui social. Il nodo principale che sembra preoccupare in molto è solo uno: “Samsung quanto ci costi?“.

Ci ha particolarmente colpito, una discussione nata su un gruppo Facebook di utenti Galaxy S21, focalizzata sulla differenza tra il potere di acquisto di un italiano medio nei confronti di un cittadino americano.

Effettivamente in Italia, lo stipendio medio nell’anno 2020 è stato di circa 19 Mila euro, mentre negli USA stiamo attorno ai 60 Mila dollari, al cambio attuale sono oltre 52 Mila euro.

Da qui, capiamo subito la questione della differenza di potere di acquisto tra le due parti.

Un cittadino italiano che vorrà acquistare un Galaxy S22 Ultra, il modello di punta di casa Samsung, probabilmente dovrà lasciarci un intero stipendio.

Samsung: una lancia a favore dell’azienda

Quando compriamo uno Smartphone, non dobbiamo soffermarci a pensare che il prezzo di acquisto sia legato solo alla realizzazione del prodotto.

Dietro il nostro acquisto, ci sono una serie di servizi come assistenza e garanzia, che spesso tendiamo a sottovalutare.

Quando ci ritroviamo con un Samsung difettoso in mano, recandoci nel centro assistenza più vicino, avremmo lo smartphone riparato, con pezzi originali, in tempi brevi per i guasti più comuni come schermo o batteria.

I centri di riparazione Samsung sono capillari in Italia, anche nelle piccole città, probabilmente potrebbe essercene qualcuno anche in Antartide, ma ci riserviamo di verificare questa informazione in un secondo momento.

Samsung offre un servizio clienti telefonico con tecnici preparati che possono dare assistenza. È possibile che ci chiedano di installare un App per visionare il nostro telefono da remoto mentre per gli elettrodomestici viene garantito in aggiunta un servizio di videochiamata gratuito, con tecnico professionista.

Samsung: il peso dei servizi suo costi

È quindi logico presupporre, che una serie di servizi all’avanguardia verso l’assistenza al cliente, generino dei costi in casa Samsung.

Potremmo inoltre aggiungere che Samsung è in prima linea nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie del settore mobile.

Basti pensare che solamente per la realizzazione dei display pieghevoli che troviamo sulla linea Z e Fold, Samsung ha sborsato oltre 1 miliardo di dollari. Più generalmente sono previsti altri investimenti per 205 miliardi nei prossimi 3 anni.

Tutti questi costi generano inevitabilmente una ripercussione sui prezzi dei prodotti e in questo caso anche sui nostri amati Galaxy S22.