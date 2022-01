La corsa cinese di 40 giorni a Chunyun per il Festival di Primavera, la più grande migrazione umana del mondo, è iniziata lunedì scorso con le giuste precauzioni viste le riacutizzazioni interne del COVID-19 in almeno 10 province e regioni.

Quando il primo treno è partito dalla stazione ferroviaria di Pechino Ovest alle 5:34 di lunedì, la capitale è entrata ufficialmente nell’ora di Chunyun.

Il grande Capodanno Cinese e il Covid

Colpiti da focolai domestici, i treni da e per le regioni colpite sono stati sospesi o ridotti. Molte persone hanno scelto di restare a casa per celebrare le vacanze e alcune città hanno concesso un bonus extra a coloro che hanno scelto di rimanere.

La stazione ferroviaria di Pechino Ovest gestirà 3 milioni di passeggeri durante l’intero periodo festivo, una media giornaliera di 75.000 persone. Il Global Times ha appreso che lunedì, le tre principali stazioni ferroviarie di Shanghai hanno visto circa 174.000 viaggi nel primo giorno di Chunyun.

Lunedì è stato anche il primo giorno in cui le persone hanno potuto acquistare i biglietti del treno per il Capodanno Lunare. Per fortuna quest’anno le scene di competizione alla fila dei biglietti sono state minori rispetto gli anni passati.

Se si verifica un focolaio, i servizi ferroviari verrebbero immediatamente sospesi o ridotti. Anche i voli verrebbero adattati dinamicamente in risposta, secondo l’ultima politica antiepidemica. Colpiti dalle riacutizzazioni domestiche del COVID-19, molte persone non sono riuscite a tornare a casa e hanno deciso di restare.

Attualmente, 10 province e regioni della Cina stanno registrando infezioni da COVID-19 e otto regioni in sei province hanno rilevato la variante Omicron altamente contagiosa.